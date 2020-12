Moscou lance sa campagne de vaccination : prouesse scientifique ou coup de com' géopolitique ?

La nouvelle a été annoncée fièrement au monde entier. La Russie a lancé sa campagne de vaccination contre le Covid-19 dans la capitale moscovite. La priorité est donnée aux professionnels les plus exposés au virus mais, aujourd'hui, dans les 70 cliniques mobilisées, toute personne entre 18 et 60 ans pouvait se faire vacciner. Une bonne nouvelle ? Les avis sont partagés. Si, dans le pays, certains affichent leur enthousiasme, la majorité reste plus sceptique : 59% des Russes confinent être réticents à se faire inoculer le sérum. "Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, je n'y crois pas", lâche un homme au micro de TF1. En effet, le manque de transparence et d'information autour du vaccin Spoutnik V rebute une partie de la population.

Et les Russes ne sont pas les seuls à être sceptiques quant au vaccin national. Certains scientifiques ont fait savoir leur inquiétude quant à la vitesse à laquelle le pays a donné son feu vert à la réglementation pour ses vaccins. Le gouvernement russe a lancé des vaccinations de masse avant la fin des essais complets censés vérifier leur sécurité et leur efficacité. En effet, le sérum est actuellement dans la troisième et dernière phase d'essais cliniques auprès de 40.000 volontaires. Ses créateurs ont annoncé le mois dernier un taux d'efficacité de 95%, selon des résultats provisoires.

"En tant que chercheur, je peux dire que les données sont fiables lorsqu'elles sont publiées dans des revues à comités de lecture. Or, pour l'instant, on ne dispose pas de données de phase trois pour les vaccins Spoutnik [...] On ne peut pas anticiper que, sur une population générale, avec plusieurs millions de personnes, il n'y aura pas d'effets secondaires ", explique Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital Raymond-Poincaré.