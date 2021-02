Cinémas fermés, masques recommandés : la Suède change de stratégie face au Covid-19

"Le gouvernement devrait être beaucoup plus ferme. J’aimerais que les gens soient contraints de rester chez eux et qu’ils ferment totalement les écoles", explique une autre habitante de la capitale suédoise. Si les restaurants et bars restent ouverts, avec une limite de quatre personnes par table et une interdiction de consommer de l’alcool après 20h, les cinémas et théâtres ont eux baissé le rideau.

"Aujourd’hui, c’est le calme avant la tempête. On n’a pas encore eu de troisième vague, on craint de vivre la même chose que le sud de l’Europe, comme en France avec le variant anglais. On va être touchés, c’est sûr, c’est une simple question de temps", déclare-t-il au micro de TF1. Pourtant, pour Anders Tegnell, épidémiologiste et conseiller stratégique du gouvernement suédois, les courbes de contaminations "sont souvent plus basses et plus plates que dans d’autres pays".

Pour calmer les esprits et dissiper les confusions sur une possible troisième vague dans les semaines à venir, les autorités suédoises affirment qu’elles auront vacciné toute la population d’ici fin juin, soit deux mois avant la France. Un objectif loin d’être réalisable, les doses de vaccins arrivant au compte-goutte, comme partout en Europe. Aujourd’hui, moins de 3% des Suédois ont été vaccinés contre le Covid-19.