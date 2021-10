Covid-19 : trois semaines après la levée des restrictions au Danemark, où en est l'épidémie ?

Trois semaines se sont écoulées depuis que le Danemark a levé les restrictions sanitaires liées au Covid-19, le 10 septembre dernier. Le virus "n'est plus une menace importante pour la société" et l'épidémie est désormais "sous contrôle", justifiait début septembre le gouvernement. Plus l'ombre d'un masque ni d'un pass sanitaire, des bureaux reprenant vie et des concerts rassemblant des dizaines de milliers de fans... le petit pays nordique est, pour l'heure, le seul du continent à être revenu "à la vie d'avant".