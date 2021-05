Un accord trouvé pour la mise en place du pass sanitaire à l'échelle européenne

Le pass sanitaire a franchi une nouvelle étape. Les eurodéputés et États membres de l’Union Européenne sont parvenus à un accord à son sujet ce jeudi 20 mai. Il devrait entrer en vigueur à partir du 1er juillet dans le but de faciliter les déplacements dans l’Union durant l’été. Il sera au menu du sommet des dirigeants européens, lundi et mardi prochains. Par la suite, l’accord devrait être approuvé par le Parlement européen entre le 7 et le 10 juin.