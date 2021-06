Covid-19 : un premier objectif de vaccination manqué pour Biden

Le coordinateur de la lutte contre le Covid-19 pour la Maison Blanche, Jeff Zients, a affirmé que l’objectif sera atteint "pour les adultes de 27 ans et plus". Mais, "nous pensons que cela prendra quelques semaines de plus pour arriver à 70% de tous les adultes avec au moins une dose" reçue, a-t-il reconnu lors d'un point presse, en soulignant que ce nombre fixé par le président début mai était "très ambitieux".

À l’heure actuelle, 65,4% des personnes de 18 ans et plus ont reçu au moins une dose de l'un des trois vaccins autorisés dans le pays. Mais, le rythme de vaccination actuel, autour de 850.000 injections quotidiennes en moyenne en incluant les adolescents vaccinés dès 12 ans, ne permettra pas d'atteindre les 70 % en moins de deux semaines.

Jeff Zients a précisé que l’objectif fixé par Joe Biden sera finalement atteint à la mi-juillet. Pour cela, "le pays doit en faire plus concernant les 18-26 ans" a déclaré le coordinateur américain de la lutte contre le Covid-19. "La réalité est que de nombreux jeunes Américains pensent que le Covid-19 n'est pas quelque chose qui a des conséquences pour eux, et ils sont moins enclins à se faire vacciner." De plus, les États-Unis devront tenter de réduire des disparités vaccinales selon les États. Certains comme le Mississippi, l'Alabama, la Louisiane ou encore le Wyoming sont plus réfractaires alors que 16 États sur 50 ont franchi le cap des 70 % d'adultes avec au moins une dose de vaccin.