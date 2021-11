Covid-19 : une ville chinoise offre une récompense pour toute information sur l'origine d'une flambée locale

"Afin de découvrir le plus vite possible la source de la contamination et la chaîne de transmission, il est nécessaire de mener une guerre populaire de contrôle et de prévention épidémiques", a expliqué la ville.

Si la Chine, où le Covid-19 a été détecté pour la première fois il y a bientôt deux ans, a très largement maîtrisé la contagion du virus dans le pays, notamment à l'aide de mesures radicales, elle reste confrontée à des regains épidémiques sporadiques, notamment depuis fin octobre dans sa partie nord.