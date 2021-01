Variant anglais : quels contrôles aux frontières de la France ?

Pour le vérifier, une équipe de TF1 s'est rendue à Roissy où des voyageurs arrivaient tout juste de Suède et du Danemark. À la question : "Vous a-t-on demandé un test de dépistage à votre arrivée ?", la réponse est sans appel : "C'est non !"

Et ce n'est pas un oubli, le gouvernement a en fait choisi de classer les pays étrangers en trois groupes : il y a ceux où on peut arriver en France sans motif et sans test PCR, ce sont les États membres de l'Union européenne, et quelques autres comme l'Australie. Ceux où il faut un motif impérieux de voyage, et un test PCR réalisable à l'arrivée, ce sont notamment le Canada, l'Amérique du sud, ou encore certains pays africains. Enfin, ceux avec motif impérieux et test PCR réalisé avant le départ, comme les États-Unis ou le Royaume-Uni.