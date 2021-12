Omicron : Biden prédit un "hiver de maladie grave et de mort" aux non-vaccinés

A la Maison Blanche, le changement de ton est évident. Alors que Joe Biden demandait à ses concitoyens de ne "pas paniquer" face à l'irruption du variant Omicron il y a quelques semaines encore, le président américain réunissait ce jeudi des journalistes pour "faire passer un message aux Américains" à propos de la pandémie. Cette fois-ci, Joe Biden a averti que ce nouveau variant très contagieux était "là" et allait "se mettre à circuler beaucoup plus rapidement".

Le président américain a ainsi martelé à plusieurs reprises, la mine grave, qu'il était de la plus haute importance" de recevoir une dose de rappel pour les personnes vaccinées, et de "recevoir la première dose" pour les autres. "La seule vraie protection est de recevoir votre injection", a déclaré Joe Biden, prédisant "un hiver de maladie grave et de mort" pour les personnes non vaccinées.