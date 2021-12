Covid-19 : les hospitalisations chez les enfants explosent à New York

Dans l'État de New York, la situation sanitaire se complique alors que les admissions pédiatriques inquiètent. Rien que pour la ville de New York, "les admissions ont quadruplé" entre la semaine du 5 décembre et celle du 19 décembre. Le département de la santé de l'État de New York a déclaré que services "surveillaient de près" cette tendance.

L'État explique en outre, que sur cette même période, seul un patient sur quatre âgé de 12 à 17 ans était complètement vacciné.