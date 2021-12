Norvège : une fête d'entreprise vire au probable foyer du variant Omicron, la moitié des convives infectés

Après l'apparition qu'il a qualifié d'"inquiétante" de ce foyer présumé du variant Omicron, le gouvernement norvégien a annoncé jeudi une série de restrictions sanitaires à Oslo et dans sa région. Depuis minuit (23H00 GMT), le port du masque est obligatoire à Oslo et alentour dans les transports en commun, taxis, centres commerciaux et boutiques où la distanciation est impossible. Le télétravail est aussi devenu la règle là où c'est possible, le nombre de personnes dans les événements privés en intérieur est plafonné à 100, et les clients des bars et restaurants doivent s'enregistrer, l'alcool devant leur être servi assis. Repas de Noël généralement très arrosés et chers aux Norvégiens, les "julebord" - comme celui organisé par Scatec - ne sont pas interdits mais plusieurs institutions et entreprises ont annulé les leurs.