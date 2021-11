VIDÉO - Covid-19 : de l'Europe de l'Est au Royaume-Uni, ces pays où l'épidémie s'emballe

CORONAVIRUS - La situation épidémique est devenue hors de contrôle dans les pays d'Europe de l’Est. Le reste du Vieux continent est sur ses gardes.

Depuis un mois et demi, dans de nombreux pays européens, les indicateurs virent au rouge. Dans l’Est, la Russie et les pays baltes enregistrent le plus de décès quotidiens. À l’Ouest, le nombre de cas flambe aussi au Royaume-Uni et en Belgique. La situation reste sous contrôle en France, en Italie, en Espagne ou encore au Portugal mais la vigilance reste de mise.

Toute l'info sur Le WE

La vague épidémique vient des pays d’Europe de l’Est et se traduit par une inquiétante augmentation du nombre d’hospitalisations et de morts. En Russie, le nombre de décès est dramatique. Selon le Kremlin, plus de 1000 personnes succombent au Covid chaque jour depuis le 20 octobre. "On avait moins de monde en février dernier. Il y a beaucoup de patients aujourd’hui et ils me semblent dans un état plus sévère. Là, c’est un cauchemar", affirme Natalya Kukhtinova, infirmière en réanimation dans un hôpital en Russie, dans le reportage de TF1 en tête de cet article.

Alerte rouge à l’Est

Le taux d’incidence dépasse les 500 cas pour 100.000 habitants dans les pays baltes, en Roumanie, en Bulgarie et en Europe de l’Est. Là-bas, le taux de vaccination reste très faible. Moins de la moitié des Croates sont vaccinés, par exemple. Ils se pressent depuis quelques jours dans les centres. "J’ai pensé à me faire vacciner mais j’étais un peu sceptique. Là, je me suis décidé pour la première dose aujourd’hui", déclare un Croate. Plusieurs pays ont décidé de reconfiner. C’est le cas de la Slovaquie qui a refermé ses bars et restaurants et vidé ses rues. "Toute la région est vide. On est tous fermés. Qu’on soit vaccinés ou pas on est tous dans la même galère", témoigne la directrice d’un hôtel slovaque.

Inquiétude au Royaume-Uni et en Belgique

Le nombre de cas augmente aussi dans les pays mieux vaccinés mais qui ont relâché les restrictions cet été comme la Grande-Bretagne. Les cas de Covid remontent en flèche chez nos voisins Belges qui ont instauré le pass sanitaire plus tard. Le 19 octobre, la Belgique relevait 293 nouveaux cas contre 634 le 4 novembre. Il en est de même pour la Suisse et pour le Danemark qui, lui, a abandonné le pass sanitaire plus tôt. Le nombre de cas y a quadruplé en un mois.

L’Europe du Sud sous surveillance

En France, en Italie, en Espagne et au Portugal, la résistance s’explique par un taux de vaccination très haut et un pass sanitaire restrictif. Mais selon l’épidémiologiste Antoine Flahault, nous bénéficions aussi d’une météo clémente. "Ce calme pourrait être perturbé par ce bouillonnement que l’on sent à nos frontières, que l’on sent proche et qui est favorisé par la saison automno-hivernale", affirme-t-il.

En France, le site Covid Tracker recense 66 admissions en soins critiques, soit 8% de plus que la semaine dernière. Le nombre de morts est de 33 et a augmenté de 12%. En cause, les regroupements dans les espaces confinés et le manque d’aération l’hiver. Le gouvernement reste inquiet de la situation en France et en Europe. Emmanuel Macron s’adressera aux Français ce mardi.

LT

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.