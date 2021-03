Covid-19 : voici à quoi ressemblera le certificat sanitaire européen

"On y trouvera votre date de naissance, le numéro de votre passeport certifié avec le QR code, si vous avez été vacciné, le type de vaccin que vous avez eu, et si vous avez été porteur de la maladie si vous avez des anticorps ou pas. Et puis pour ceux qui n’auront eu ni vaccin ni maladie et pour lesquels on demandera un test PCR, l’état de votre test PCR", a énuméré Thierry Breton. Ce certificat, précise-t-il, pourra être téléchargé sur un smartphone ou imprimé en version papier, et sera mis en place à partir du 15 juin 2021.