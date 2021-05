Covid-19 : voisin de l'Inde, le Népal pourrait faire face à une situation encore plus incontrôlable

Tandis que la communauté internationale se porte au secours de l'Inde, un autre pays de la région connait un sort pour le moins alarmant : actuellement, au Népal, on reporte chaque jour 20 nouveaux cas de Covid-19 pour 100.000 habitants, rapporte CNN, soit environ le même niveau qu'en Inde il y a deux semaines.

"Le Népal enregistre 57 fois plus de cas qu'au même moment le mois dernier", alerte de son côté la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Et de souligner que la "catastrophe humanitaire s'aggrave" dans toute l'Asie du Sud.

"Les villes méridionales proches de la frontière indienne ne peuvent faire face au nombre croissant de personnes nécessitant un traitement médical", déplore aussi l'organisation humanitaire. Et pour cause : le système de santé népalais est moins efficace que celui de son imposant voisin et compte notamment moins de médecins par habitant. Sa population est aussi moins vaccinée.