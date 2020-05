"Manifestations corona" : mais qui sont ces rebelles anti-restrictions ?

Confine moi si tu peux. Alors qu'un grand nombre pays ont imposé des règles sanitaires restrictives pour endiguer la propagation du Covid-19, des manifestants s'opposent à ce type de décisions depuis plusieurs semaines partout à travers le monde. Les rassemblements les plus marquants se sont déroulés aux Etats-Unis, où certaines personnes n'hésitaient pas à arborer leurs armes à feu, symbole, selon elles, de leur liberté et de la défense de leurs droits.

Les différentes manifestations corona semblent unies sous la bannière des théories du complot. Samedi à Londres, plusieurs militants ont été arrêtés lors d'un rassemblement à Hyde Park. Selon The Evening Standard , une dizaine d'entre eux brandissaient des banderoles du type "Il ne s'agit pas d'un virus, il s'agit de contrôle". Piers Corbyn, le frère de l'ancien chef du Parti travailliste Jeremy Corbyn, a lui-même été emmené par la police après s'être présenté dans le parc londonien avec un mégaphone à travers duquel il criait que la 5G et la pandémie de coronavirus seraient liées, rapporte le Dailymail .

Le phénomène s'exporte jusqu'en Australie. Plus de 200 personnes, que le très sérieux quotidien The Australian qualifie de "manifestants loufoques", se sont réunies à Melbourne et à Sydney la semaine dernière. Parmi les slogans entendus : le coronavirus serait "un canular" provenant de "Satan" et le gouvernement serait "criminel" d'imposer des règles de confinement et de restriction sociale. Les militants anti-vaccin étaient également de la partie.