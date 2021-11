Le PDG de Pfizer arrêté par le FBI ? Attention à cette infox

Selon ses informations, non sourcées, Albert Bourla aurait été arrêté ce vendredi "matin", "à son domicile" de Scarsdale, à New York. "Détenu dans l'attente une enquête", il serait accusé par le service fédéral de police judiciaire des États-Unis de "fraude" après avoir "trompé des clients à propos de l'efficacité" du vaccin du laboratoire Pfizer utilisé contre le Covid-19. Le chef d'entreprise grec serait notamment "accusé d'avoir falsifié des données et versé de gros pots-de-vin", d'après un "agent du FBI" cité par le blog. Une information complètement secrète pour laquelle "la police a ordonné un black-out des médias", toujours d'après ce même article .

Ceci dit, la seule origine de l'information ne peut pas permettre de discréditer le propos. Mais la présence du PDG de Pfizer en direct sur une antenne, si : à 12h30 (heure française), le dirigeant du laboratoire américain était interrogé sur la chaine américaine CNBC, comme le montre cet extrait . Soit plus d'une heure après la publication de l'article annonçant son arrestation. Si le moment de la publication n'est pas précisée sur le blog, on en retrouve la trace sur Twitter dès 11h13 .

Par ailleurs, il est important de noter que cet entretien ne peut pas être un enregistrement. La journaliste et le chef d'entreprise évoquent alors une "breaking news" communiquées à peine quelques minutes plus tôt, à 12h10. À savoir celle sur les premiers résultats des essais cliniques de la pilule anti-Covid du laboratoire, présentée par Pfizer comme efficace à 89% contre les hospitalisations et décès. Les deux interlocuteurs n'auraient pas pu discuter des chiffres de cet antiviral plus tôt. Le patron de Pfizer était donc en direct devant des milliers de téléspectateurs une heure après cette arrestation factice.