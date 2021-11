Allemagne : les non-vaccinés exclus de certains lieux publics

La règle dite du "2G", qui autorise seulement les vaccinés ("geimpfte") et les guéris ("genesene") à accéder à des lieux publics comme des restaurants ou salles de concert va être étendue à l'ensemble du territoire, alors qu'elle était appliquée jusqu'à maintenant dès que le seuil d'hospitalisation dépassait trois malades du Covid pour 100.000 habitants, ce qui est déjà le cas dans douze des seize États régionaux du pays, dont Berlin. Selon cette disposition, la présentation d'un test négatif ne suffit plus si la personne n'est pas vaccinée.

"Nous avons besoin de mettre rapidement un frein à la hausse exponentielle" des nouvelles infections et de l'occupation des lits en soins intensifs, a déclaré la chancelière sortante Angela Merkel, au terme d'une réunion de crise avec les chefs de gouvernement régionaux, compétents en matière sanitaire. La rencontre s'est tenue alors que le nombre de nouvelles infections a bondi de 65.371 en 24 heures, selon les données de l'institut de veille sanitaire Robert Koch (RKI), du jamais vu depuis le début de la pandémie.

Par ailleurs, il a été décidé que si le seuil d'hospitalisation dépasse la valeur de six malades pour 100.000 habitants, les vaccinés et les guéris devront, en plus de leur certificat, avoir un test négatif pour accéder à une liste d'établissements. Des fermetures de magasins, restaurants ou bars dans les régions ne sont pas exclus en dernier recours. En revanche les écoles resteront ouvertes, mais les élèves soumis à des tests réguliers.

Les responsables souhaitent aussi un retour massif au télétravail partout où cela est possible et une obligation de pass sanitaire dans les transports et sur le lieu de travail. De plus, l'accès aux centres de soins ou maison de retraite pour les visiteurs et les personnels soignants ne sera accordé que sur présentation d'un test de moins de 24 heures, y compris pour les personnes vaccinées ou guéries.