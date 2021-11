L'Autriche confine les non-vaccinés, une première dans l'UE : comment fonctionne la mesure ?

Autre point d'inquiétude pour les autorités autrichiennes : la lenteur de la campagne vaccinale. Le chancelier s'inquiète en effet d'un taux de vaccination qu'il a qualifié de "honteusement bas" vendredi. Environ 65% des Autrichiens ont un schéma vaccinal complet, soit 2% de plus seulement que la moyenne européenne, largement devancée par des pays comme l'Espagne ou la France, où respectivement 79% et 75% de la population est vaccinée.

Pour doper cette campagne vaccinale et convaincre les réticents, le gouvernement a donc mis en place un confinement des non-vaccinés. Concrètement, les deux millions de personnes concernées, âgées de plus de 12 ans, n'auront pas le droit de quitter leur domicile sauf pour faire leurs courses, du sport ou pour recevoir des soins médicaux, sans quoi ils seront soumis à une amende de 500 euros.

Les contrevenants qui refusent de se soumettre aux inspections risquent trois fois plus, tandis que des contrôles inopinés "d'une ampleur sans précédent" seront effectués dans l'espace public, a déclaré le gouvernement qui va mettre en place des patrouilles supplémentaires de police.

Selon The Guardian, les 356.000 personnes qui n'ont reçu qu'une seule dose pourront être exemptées de ce confinement, à condition de présenter un test PCR négatif. Depuis une semaine, les non-vaccinés n'avaient déjà plus accès aux restaurants, hôtels et salons de coiffure, à moins seulement de présenter une attestation de guérison de la maladie datant de moins de six mois. Cette frange de la population autrichienne ne pourra plus désormais se rendre dans les commerces non essentiels ou aux traditionnels marchés de Noël, note Le Monde.