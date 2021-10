Covid au Brésil : Jair Bolsonaro renonce à se faire vacciner

Il faisait depuis des mois la promesse d'être "le dernier Brésilien" immunisé. Le président brésilien Jair Bolsonaro a annoncé qu'il ne se ferait finalement pas vacciner contre le Covid-19. "J'ai décidé de ne plus me faire vacciner. J'ai vu de nouvelles études et mon immunité est au plus haut, pourquoi j'aurais besoin du vaccin ?", a interrogé le politique d'extrême droite lors d'un entretien à la radio Jovem Pan, mardi 12 octobre, sans préciser à quelles études il faisait allusion.