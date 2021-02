Un an après son décès, des milliers de Chinois rendent hommage au médecin lanceur d'alerte Li Wenliang

Il y a un an, son décès avait suscité une vague de colère et de tristesse sur les réseaux sociaux. Ce samedi 6 février, les hommages ont de nouveau afflué pour saluer la mémoire du docteur Li Wenliang. "Dr Li, il fait grand beau aujourd'hui là où je vis .... Chacun dans mon entourage fait de son mieux dans la vie, tout va bien, bon nouvel an lunaire", a écrit un internaute sur l'équivalent chinois de Twitter, Weibo, dans un commentaire sur le dernier post de Li. "Je pensais que tout le monde allait vous oublier un an plus tard", a ajouté un autre internaute. "J'avais tort, vous vivrez à jamais dans le coeur des Chinois".