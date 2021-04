"On ne peut plus rien faire" : ces Français désarmés après la suspension des vols avec le Brésil

Mardi 13 avril, la France a décidé de suspendre au moins jusqu'au 19 avril tous ses vols avec le Brésil en raison des inquiétudes liées au variant brésilien du Covid-19, considéré comme plus contagieux et plus mortel. Une décision qui était demandée par les spécialistes depuis longtemps, mais qui remue les Français sur place, visiblement pris de court.

Idem pour Max. Ce collégien arrivé avec sa cousine, il y a trois jours et pour une durée de trois semaines, a peur de ne pas revenir à temps pour son brevet. "Je suis venu ici pour voir ma mère, mais il faut bien que je rentre en France. On ne sait pas trop quoi faire, on est un peu inquiet, on est dans le flou", dit-il.

L'inquiétude monte également chez les expatriés français. Christophe et sa femme sont depuis deux ans au Brésil et lui a été touché durement pendant dix jours par le virus. "L'arrêt des vols vers la France, c'est préjudiciable et angoissant", confie Christophe. "Auparavant on ne se posait pas la question parce qu'on se disait que si on doit rentrer, on peut rentrer, là maintenant on se retrouve bloqué, prisonnier et on ne peut plus rien faire", regrette sa femme, Anne-Cécile Delahaye.