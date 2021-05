Primes, cartes cadeaux, beignets... Aux États-Unis, on récompense les vaccinés

Face à la défiance, des employeurs privés prennent ainsi le problème à bras le corps, en proposant également aux clients des réductions alléchantes, comme le font les salles de jeux vidéo d'arcade Up-Down. Des enseignes telles que Lidl versent quant à elles des chèques de 100 à 200 dollars à leurs employés pour qu'ils se fassent vacciner, tandis que chez McDonald's, des heures de salaire sont offertes. En contrepartie, les entreprises de moins de 500 employés bénéficient d'une réduction d'impôts.

D'autres initiatives locales se multiplient comme dans l'État du Michigan, où des cartes cadeaux de 50 dollars sont offertes aux personnes vaccinées. Mais aussi en Virginie, où les jeunes de 16 à 35 ans, désormais autorisés à se faire vacciner, perçoivent 100 dollars sur leur compte-épargne après l'injection. Et, last but not least, afin de ne pas faire de jaloux, ce cadeau est rétroactif pour les adolescents vaccinés.