Une Américaine devient millionnaire en se faisant vacciner contre le Covid

Aux côtés de l'heureuse élue, un deuxième gagnant a été désigné en direct à la télévision américaine : Joseph Costello bénéficiera d'une bourse universitaire pour ses années d'études passées dans l'Ohio. L'adolescent s'est dit "très excité" entouré de ses parents, lors d'une conférence de presse jeudi matin. Plus de 100.000 Américains de 12 à 17 ans avaient postulé à cette précieuse bourse - dont les montants sont souvent exorbitants aux États-Unis - et plus de 2,7 millions de personnes avait cherché à remporter le chèque d'un million de dollars.

L'Ohio a donc lancé cette initiative pour inciter à se protéger contre le virus mais aussi et surtout pour rajeunir le profil des vaccinés. Et cela semble avoir porté ses fruits puisque le nombre de personnes de plus de 16 ans ayant reçu leur première dose de vaccin a augmenté de 33% dans la semaine ayant suivi l'annonce, rapporte Associated Press. "C'était tellement important pour notre avenir en tant qu'État, notre avenir immédiat et notre avenir à long terme. Avoir plus de personnes vaccinées nous permet vraiment de revenir à la normale", s'est réjoui le gouverneur républicain Mike DeWine, à l'origine de la loterie.