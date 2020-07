Covid : les Etats-Unis inculpent deux hackers chinois pour le piratage d'entreprises en pointe dans la recherche de vaccin

Anciens étudiants en ingénierie, Li Xiaoyu et Dong Jiazhi auraient d'abord volé pendant une dizaine d'année des secrets industriels estimés à des centaines de milliers de dollars, avant de s'attaquer plus récemment à des entreprises de Californie, du Maryland, de Virginie ou du Texas, travaillant sur la recherche d'un vaccin ou d'un traitement contre le virus. Toujours selon le média américain , l'acte d'accusation indique que les deux hommes ont recherché "des vulnérabilités dans les réseaux de sociétés biotechnologiques et d'autres entreprises publiquement connues pour leurs travaux sur les vaccins, les traitements et la technologie de test du covid-19".

Les autorités américaines rapportent que les deux hackers, qui n'ont pas été arrêtés et qui se trouvent a priori en Chine, ont aussi visé "des organisations non gouvernementales, des religieux et des militants pro-démocratie et des droits de l'Homme aux Etats-Unis, en Chine et à Hong Kong".

Le 13 mai dernier, la police fédérale américaine avait averti les chercheurs américains travaillant sur le virus pour les mettre en garde contre le risque de piratage chinois. Un risque que Pékin avait fermement démenti. "En ce moment-même, la Chine travaille à compromettre (...) la recherche américaine sur le Covid-19", avait ensuite accusé le directeur du FBI Christopher Wray le 7 juillet.