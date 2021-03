L'Italie se reconfine : "Quoi qu'on fasse, il y a quand même des contaminations"

À peine déconfinée, de nouveau confinée. Le retour à la dolce vita n’aura été que de courte durée pour nos voisins italiens. Confrontée à une nouvelle flambée épidémique, la péninsule est de nouveau sous cloche depuis ce lundi matin. La multiplication du nombre de cas a conduit les autorités italiennes à instaurer de nouvelles restrictions dans les trois quarts du pays, et ce pour une durée de trois semaines. Une décision qui passe mal auprès de la population. "Nous avons déjà été confinés et quoi qu'on fasse il y a quand même des contaminations, donc ce n'est pas une solution", s'indigne une habitante de Rome.

Le 1er février dernier, à contre-courant de ses voisins européens, la péninsule avait pourtant fait le choix d’assouplir les restrictions anti-Covid en vigueur dans la plupart de ses régions. Mais la barre des 100.000 morts du Covid-19 a été franchie la semaine dernière et le variant anglais représente désormais 54% des cas d'infections au nouveau coronavirus à travers le pays, d'où ce revirement après un mois et demi d'un semblant de normalité. "Plus d'un an après le début de la crise sanitaire, nous nous retrouvons malheureusement face à une nouvelle vague de contagions", a déploré vendredi le président du Conseil, Mario Draghi, lors d'une visite au centre de vaccination mis en place à l'aéroport romain de Fiumicino.

De la Lombardie (région de Milan) à la Vénétie (Venise), en passant par le Piémont (Turin), l’Emilie-Romagne (Bologne), le Latium (la région de Rome) et les Pouilles (le talon de la Botte au sud), retour à la case départ ou presque. Jusqu'au 6 avril, les écoles garderont porte close, tout comme les bars et restaurants (sauf pour la vente à emporter), ainsi que la plupart des commerces non essentiels. Les déplacements seront limités aux impératifs de travail, à l'achat de produits de première nécessité et aux urgences de santé. Des mesures similaires étaient déjà en place dans les régions de la Campanie (Naples), la Basilicate et le Molise.