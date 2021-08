Nouvelle-Zélande : face à la menace du variant Delta, le confinement prolongé jusqu’au 31 août

Quelques jours de plus. La Nouvelle-Zélande a prolongé ce vendredi 27 août son confinement national jusqu'au 31 août pour juguler la propagation de cas de Covid-19, dopée par la circulation accrue du variant Delta sur ses deux îles. Cette mesure restera en vigueur plus longtemps à Auckland, grande ville de l'Île du Nord et épicentre de l'épidémie depuis la découverte d'un cas de ce variant beaucoup plus contagieux la semaine passée, mettant fin à six mois sans contamination d'origine locale.

La Première ministre Jacinda Ardern a affirmé qu'Auckland et la région voisine de Northland, devront être confinés au moins deux semaines de plus, et que des barrages de police étaient érigés pour empêcher les déplacements entre cette zone et le reste du pays. Elle a par ailleurs indiqué que des signes laissent présager que l'épidémie atteindra prochainement un pic si le confinement demeure en vigueur : "Nous devrions bientôt atteindre un plateau en termes de nombre de cas", a-t-elle déclaré, avant d'ajouter : "Notre travail consiste à continuer à travailler dur afin d'infléchir, puis d'aplanir, la courbe" des infections.

S'appuyant sur ce très faible bilan de l'épidémie, Jacinda Ardern avait défendu jeudi 26 août cette stratégie, estimant que le variant Delta pouvait être éradiqué dans son pays, sur l'avis d'experts. "De leur point de vue, non seulement c'est possible, mais c'est la meilleure stratégie et je suis totalement en accord", avait-elle souligné.

Des critiques qui n'ont pas fait sourciller la Première ministre, qui a assuré ne pas être "troublée" par ces interrogations. "Nous voulions sauver la vie des gens et nous l'avons fait, nous voulions que les gens vivent leur vie de la façon la plus normale que possible, et nous avons eu des périodes de restrictions plus courtes que n'importe quel autre pays", a-t-elle martelé jeudi. Et d'ajouter : "Et nous voulions sauvegarder les emplois et l'économie, avec une économie se tenant à ses niveaux d'avant Covid, nous l'avons fait aussi".

Le taux de vaccination néo-zélandais reste en revanche actuellement parmi les plus bas des pays développés, avec environ 20% de la population entièrement vaccinée. Jacinda Ardern a estimé que des politiques alternatives pourraient être examinées si elles accélèrent le rythme de la campagne, en complément de mesures restrictives. "Personne ne veut avoir recours sans fin à des confinements et ce n'est pas notre intention (...) mais pour le moment, tant que nous vaccinons, l'élimination reste l'objectif et nous pouvons y arriver", a-t-elle assuré.