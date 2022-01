Les pays les plus vaccinés sont-ils ceux qui enregistrent le plus de contaminations ? Un centre de dépistage à Cascais, Portugal − PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

5E VAGUE - Selon le Pr Didier Raoult, les pays ayant le plus vacciné leur population sont aujourd’hui ceux qui payent le plus lourd tribut de la pandémie en nombre de malades diagnostiqués chaque jour. C’est faux.

Maintenant que les vaccins ont démontré leur efficacité contre les décès et les formes graves du Covid, les opposants et les plus sceptiques envers la vaccination mettent en avant leur incapacité à limiter les contagions face à Omicron. Dans une vidéo diffusée sur sa chaine Youtube et un entretien à Sud Radio, le Pr Didier Raoult a déroulé son nouvel argumentaire, consistant à dire que les vaccins contribuaient même à accélérer l’épidémie.

Pour ce faire, l’ancien directeur de l’IHU de Marseille, défenseur notoire de l’hydroxychloroquine contre la maladie, explique : "Ce sont les pays qui ont eu le plus de vaccins qui ont le plus de cas actuellement. (…) Il y a une vraie question qui est : comment se fait-il que dans les pays où l’on ait le plus de vaccinés, on ait le plus de cas ? C’est une question scientifiquement extraordinairement intéressante, sur laquelle on travaille". Ce dernier s’est appuyé sur le cas de la France, qui bat des records jour après jour avec plus de 350.000 nouveaux malades de lundi 11 à mardi 12 janvier. Une situation majoritairement due au variant Omicron, présent dans 87% des tests, selon les chiffres officiels consolidés par Covid Tracker.

Paris, 10e à avoir le plus vacciné

Mais pour vérifier les propos tenus par Didier Raoult, voyons d'abord les cinq pays ayant la plus large couverture vaccinale au monde. Au 10 janvier, avec 99% de sa population complètement vaccinée ou primo-vaccinée, les Émirats arabes unis figurent à la première place. Suivent Cuba (93%), le Portugal (91%), le Chili (91%) et Singapour (88), d’après les données d’OurworldinData, qui se fie aux remontées des autorités officielles. La France, elle, se situe à la dixième place mondiale avec 79% d’habitants ayant reçu au moins une dose de vaccin. Prenons maintenant les mêmes pays et le nombre de cas rapportés chaque jour, en moyenne sur une semaine glissante. Le pays du Moyen-Orient, champion mondial de la vaccination, recense en moyenne 265 cas positifs par million d’habitants, tandis que Cuba en enregistre 156 et le Portugal nettement plus : 3168. Toujours au 10 janvier, le Chili rapporte 164 contaminations par million d’habitants, Singapour en recense 147 et la France fait bande à part avec 4001 cas rapportés à la même population. Or, parmi ces six pays, seuls la France et le Portugal figurent parmi ceux qui déplorent le plus de contaminations par jour. En ce début d’année, Paris se place au 2e rang mondial des cas quotidiens et Lisbonne à la 9e place. Alors, quels États enregistrent le plus de malades du Covid par rapport à leur population ?

Nouveaux cas quotidiens confirmés de Covid par million d'habitants, 10 janvier 2022. Moyenne glissante sur 7 jours. − Our world in data

Parmi les champions des contaminations, nous avons choisi de retenir seulement ceux qui étaient comparables à la France, avec les mêmes vaccins utilisés ou avec un climat proche du nôtre. Ce qui exclut par exemple les îles Caïmans, le Groenland ou l’Australie (voir la carte ci-dessus pour un recensement exhaustif). Aujourd’hui, les pays battant des records de contaminations sont Chypre, Monaco, le Monténégro, l’Irlande, le Danemark, l’Islande ou encore la Grèce. Ces indicateurs sont évidemment à mettre en relief avec d’autres données, telles que l’ampleur du dépistage quotidien ou le taux de positivité enregistré. Car le nombre de cas détectés chaque jour dépend étroitement du nombre de tests réalisés. Sans surprise, le Portugal et la France figurent parmi les pays testant le plus leur population avec respectivement 22,25 tests et 20,14 tests effectués chaque jour pour 1000 habitants. Chypre s’élève au premier rang mondial, avec 121,86 tests par jour pour 1000 habitants, suivi des Émirats arabes unis (41,77 tests). On retrouve ensuite l’Autriche (35,99 tests pour 1000 habitants), talonnée par la Grèce (32,37 tests) et le Danemark (30,09).

En résumé, l’exemple de la France pris par Didier Raoult est le bon : deuxième pays rapportant le plus de cas par jour au monde, l’Hexagone est aussi dans les plus vaccinés. Même procédé pour le Portugal, qui enregistre beaucoup de cas mais a déjà vacciné plus de 90% de sa population. En revanche, faire de ces deux pays une généralité n’a pas de sens puisque les États les plus vaccinés ne sont pas aujourd’hui systématiquement les plus touchés par la pandémie en nombre de contaminations quotidiennes.

Vous souhaitez nous poser des questions ou nous soumettre une information qui ne vous paraît pas fiable ? N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse lesverificateurs@tf1.fr. Retrouvez-nous également sur Twitter : notre équipe y est présente derrière le compte @verif_TF1LCI.

Caroline Quevrain

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.