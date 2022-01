Pays-Bas : des milliers de manifestants dénoncent les restrictions anti-Covid

Les manifestants étaient vent debout contre le confinement mis en place aux Pays-Bas, seulement une semaine avant Noël, en réponse à une nouvelle vague du Covid-19 et à la propagation du variant Omicron. Dans le pays, les écoles ne rouvriront pas avant le 9 janvier et les magasins non essentiels et les lieux de culture sont fermés jusqu'au 14 janvier. À l'extérieur, les rassemblements sont limités à deux personnes, sauf pour les enterrements. Une autre manifestation est prévue le 16 janvier prochain.