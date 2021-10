Covid : Russie, Ukraine... la quatrième vague bat des records de mortalité à l'Est

Si l'Europe de l'Ouest sort relativement sereine d'une quatrième vague de l'épidémie, on ne peut en dire autant de l'Est du continent. Aujourd'hui, plusieurs pays sont confrontés à des contaminations sans précédent, mais aussi et surtout à un nombre de décès quasi jamais égalé. Explications.

Pour mieux se représenter la situation, de nouveaux records de mortalité due au Covid ont été battus ce mardi 19 octobre dans trois pays d'Europe de l'Est. Avec 1015 décès en 24 heures, la Russie affiche son pire bilan depuis le début de la pandémie il y a un an et demi et les chiffres officiels sont même sous-estimés pour plusieurs experts, comme le raconte le Washington Post. Son voisin ukrainien a également battu son record du 7 avril dernier (481 morts) en recensant pas moins de 538 morts liés à la maladie ces dernières 24 heures. Non loin, la Roumanie a elle aussi franchi un nouveau palier en dénombrant 574 nouveaux décès au cours de la dernière journée.

En réalité, si la quatrième vague de l'épidémie frappe plus fort que les précédentes dans cette région, c'est d'abord que le variant est plus contagieux que la souche originelle. Mais aussi et surtout que le taux de vaccination est peu élevé au sein de ces populations. Par exemple, seuls 35,2% des Russes ont reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid, poussant le Kremlin à lancer un appel aux citoyens. "Il faut que la position des citoyens du pays soit plus responsable. (...) Maintenant, c'est l'heure pour chacun de nous de faire preuve de sens civique", a exhorté ce mardi son porte-parole Dmitri Peskov.

Mais les pays voisins ne sont pas en reste puisque 18,5% des Ukrainiens et 34% des Roumains sont primo-vaccinés, selon les données consolidées par Our world in data. Des chiffres bien loin de la moyenne européenne, qui se situe à 74% de la population. En comparaison, 75,8% des Français ont aujourd'hui reçu au moins une première dose de vaccin, d'après le ministère de la Santé.