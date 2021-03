Troisième vague : l'Allemagne se prépare à un nouveau tour de vis

Comme ailleurs en Europe, l'usure de la population et des secteurs économique et culturel se fait sentir un an après les premières fermetures provoquées par la pandémie. Les manifestations d'opposants aux restrictions sont de plus en plus violentes et selon un sondage publié dimanche, 60% de la population est opposée à des restrictions plus strictes. La popularité de la chancelière et surtout de son parti conservateur en pâtit. La victoire de la droite aux élections de septembre, qui semblait acquise, n'est ainsi plus du tout assurée, selon de récents sondages.