"10% de la population de chaque pays" vaccinés en septembre : derrière ce chiffre, quels objectifs ?

Mais trois semaines plus tôt, soit début avril, de premiers effets de l’immunité vaccinale semblaient déjà visibles en France, notamment chez les tranches d'âge les plus vaccinées. En effet, alors que plus de 75% des personnes âgées d'au moins 75 ans avaient reçu à cette période une première dose (environ 32% les deux), le taux d'incidence des plus de 80 ans est resté bien plus bas que les autres tranches d'âge, en augmentant moins vite, selon les données du ministère de la Santé et relayées par CovidTracker. Et entre le 15 et 30 avril, le nombre de contaminations est passé de 34.000 à moins de 24.000 nouveaux cas quotidiens au sein de l'Hexagone, suivant la même tendance que dans la plupart des autres pays européens.

De quoi conforter les objectifs initiaux fixés par la Haute autorité de santé en prévision du lancement officiel de la campagne française. "Le contrôle de l’épidémie par la vaccination ne peut être un objectif poursuivi à ce stade", pouvait-on lire dans un avis daté de novembre 2020 où il était plutôt question dans un premier temps de "réduire les formes graves et les décès et maintenir le système de santé en période d’épidémie". Si les premiers effets de vaccination semblent donc dans un premier temps se mesurer sur la mortalité et la protection des plus fragiles, il n'en demeure pas moins avec une couverture vaccinale oscillant avec les 10% le virus continue de circuler activement. "Si on arrive petit à petit à une couverture qui monte à 15, 20, 30%, on aura déjà un bénéfice au niveau de la population", a eu l'occasion d'expliquer, à propos de la Belgique, l'épidémiologiste Yves Coppetier pour la RTBF.