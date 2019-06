Cow-girls : les femmes à la conquête de l'Ouest !

Selon les chiffres du ministère américain de l'agriculture en 2012, sur près de deux millions de fermes, plus de 14 % sont dirigées par des femmes. Le milieu commence tout juste à leur faire une place. Pourtant, elles ont beaucoup à apporter. Et il existe désormais des formations exclusivement dédiées à un public féminin.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/06/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.