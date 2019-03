Crash d'un Boeing 737 d'Ethiopian Airlines : 32 nationalités parmi les victimes

Le Kenya, destination du vol, paye le plus lourd tribu : 32 Kenyans sont morts dans l'accident. Ethiopian Airlines n'a pas fait de distinction entre les 149 passagers et les huit membres d'équipage. La liaison est rapide entre les deux pays voisins, deux heures d'avion suffisent à relier leurs capitales, avec plusieurs départs quotidiens. Neuf victimes de ce crash sont de ce fait des Éthiopiens. Leur premier ministre, Abiy Ahmed, a twetté dans les heures suivant le drame : "Au nom du gouvernement et du peuple éthiopiens, le Cabinet du Premier ministre tient à exprimer ses plus sincères condoléances aux familles de ceux qui ont perdu leurs proches".