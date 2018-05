Crash d'avion à Cuba : 110 morts, une des trois survivants est consciente

Toutefois, trois survivants du crash sont hospitalisés "dans un état critique", ont indiqué les médias d'État. Selon l'AFP, ceux-là, qui souffrent de graves brûlures et et diverses blessures à des organes vitaux, subi au moins huit interventions chirurgicales. Un quasi-miracle était annoncé à la mi-journée, alors que l'hôpital annonçait que l'une des survivantes, Emiley Sanchez de la O, était désormais consciente.





Un employé de l'hôpital a indiqué qu'une quatrième victime avait été admise mais qu'elle était décédée en raison d'importantes brûlures et contusions. Des dizaines d'ambulances et de camions de pompiers se sont rendus sur le site du crash, alors que l'avion n'était plus qu'un amas de ferraille, duquel s'élevait une épaisse colonne de fumée.





L'appareil est un Boeing 737, construit en 1979 et loué par la compagnie cubaine Cubana de Aviacion, à la compagnie mexicaine Global aerolineas Damojh, qui se dirigeait vers Holguin, à l'est de Cuba. Il est tombé peu après son décollage à 12h08 heure locale (17h08 en France) et s'est écrasé sur un champ de patates douces, à côté de l'aéroport. Plusieurs témoins ont vu l'appareil dévisser au moment de prendre son premier virage.