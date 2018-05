Crash d'avion à Cuba : 111 morts, une des trois survivants est décédée

La jeune femme de 23 ans "se trouvait dans un état extrêmement critique qu'il n'a pas été possible d'inverser" en dépit des efforts des médecins, a indiqué le ministère cubain de la Santé dans un communiqué lu à la télévision nationale. Les deux autres survivantes sont toujours hospitalisées dans un état grave. Plus tôt lundi, le docteur Carlos Alberto Martinez, directeur de l'hôpital Calixto Garcia de La Havane, avaient indiqué que ces trois Cubaines demeuraient "dans un état critique extrême, avec un haut risque de complications". Pour deux d'entre elles, dont la jeune femme décédée, le pronostic vital était passé lundi matin de "réservé" à "défavorable". Le pronostic de la troisième, âgée de 19 ans, demeurait "réservé" lundi soir.





Des dizaines d'ambulances et de camions de pompiers se s'étaient rendus sur le site du crash, alors que l'avion n'était plus qu'un amas de ferraille, duquel s'élevait une épaisse colonne de fumée. L'appareil est un Boeing 737, construit en 1979 et loué par la compagnie cubaine Cubana de Aviacion, à la compagnie mexicaine Global aerolineas Damojh, qui se dirigeait vers Holguin, à l'est de Cuba. Il est tombé peu après son décollage à 12h08 heure locale (17h08 en France) et s'est écrasé sur un champ de patates douces, à côté de l'aéroport. Plusieurs témoins ont vu l'appareil dévisser au moment de prendre son premier virage.