Crash d'un avion de l'Ethiopian Airlines : ce que l'on sait des victimes françaises

"Sarah était en route pour Nairobi pour parler du projet de nettoyage des mers en lien avec l’assemblée de l’environnement de l’ONU cette semaine. Aucun mot ne peut décrire le chagrin et le désespoir que nous ressentons. Nous avons perdu une vraie amie et une collègue adorée. Nos cœurs et nos pensées vont à la famille, aux amis et aux collègues de Sarah en cette période terrible", peut-on lire. Selon France3 Régions, elle avait été professeure d'anglais au Japon avant de devenir guide touristique en Norvège, puis s'était établie durant deux ans dans une ancienne base scientifique de l'Antarctique.