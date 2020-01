Crash d'un Boeing ukrainien en Iran : Hassan Rohani reconnaît la responsabilité de son pays

LE WE 13h

Après enquête, les forces armées ont conclu que des tirs de missiles ont provoqué le crash du Boeing ukrainien. Devant les preuves évidentes, le régime reconnaît finalement sa responsabilité dans cet accident. Cette "erreur impardonnable" est endossée par un général des Gardiens de la Révolution et commandant à la branche aérospatiale. Toutefois, l'Iran reproche aux États-Unis d'avoir créé les conditions de cette crise.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/01/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 11 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.