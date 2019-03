Crash de l'Ethiopian Airlines : le Boeing 737 Max en question

Les circonstances de l'accident du Boeing 737 d'Ethiopian Airlines rappellent de manière troublante celles d'un autre crash avec le même type d'appareil en Indonésie. Le 29 octobre 2018, treize minutes après son décollage, le Boeing 737 quasi-neuf de la compagnie aérienne indonésienne Lion Air s'est abîmé en mer avec 189 personnes à bord. Les enregistrements de la boîte noire ont confirmé que les pilotes n'ont pas réussi à empêcher l'avion de piquer en mer. Selon les spécialistes, il se pourrait que la cause de ces deux drames soit la même : une défaillance des sondes qui permettent de stabiliser l'appareil.



