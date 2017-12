Crash de la Germanwings : l'étrange proposition de la Lufthansa aux familles des victimes

Le 24 mars 2015, un Airbus A320 de la Germanwings qui reliait Barcelone (Espagne) à Düsseldorf (Allemagne) s'écrasait dans les Alpes françaises avec 150 personnes à bord. L’enquête allemande a conclu à la seule et unique responsabilité du copilote Andreas Lubitz, dépressif et suicidaire, qui avait profité de l’absence du commandant de bord dans le poste de pilotage pour s’y enfermer et précipiter l'appareil contre les montagnes alpines, tuant l’ensemble des passagers et du personnel de bord.