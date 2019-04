Crash du Boeing 737 MAX d'Ethiopian Airlines : dès 2018, des inspecteurs avaient constaté la désactivation d'un signal d'alerte

Baptisé "disagree light" dans le langage de Boeing, ce signal d'alerte lumineux s'enclencherait en cas d'informations erronées transmises par une ou deux sondes d'incidence ("Angle of attack"- AOA) au système de stabilisation MCAS. Ce dernier mesure l'angle d'attaque et met l'avion en piqué pour lui permettre de reprendre de la vitesse et de s'éloigner du risque de décrochage fatal.





Les membres de la FAA avaient émis l'hypothèse d'une immobilisation des avions pour se donner le temps de déterminer si les pilotes avaient besoin ou pas d'une formation supplémentaire, précise la même source, sous couvert d'anonymat. Après des discussions, ils avaient finalement abandonné cette piste, mais l'information n'était pas remontée jusqu'aux hauts responsables de l'agence fédérale. "Avant l'accident de Lion Air, les signaux (...) étaient présentés par Boeing comme opérationnels, peu importe que vous ayez ou non sélectionné la fonctionnalité", a déclaré par courriel la porte-parole de Southwest. Mais "après l'accident de Lion Air, Boeing a informé Southwest que les signaux étaient inopérables si on n'avait pas pris l'option", a-t-elle ajouté.