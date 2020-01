Crash du Boeing en Iran : "L'avion a été abattu par un missile iranien", affirme Justin Trudeau

"Nous avons des informations de sources multiples, notamment de nos alliés et de nos propres services" qui "indiquent que l'avion a été abattu par un missile sol-air iranien. Ce n'était peut-être pas intentionnel", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse. Plus tôt dans la journée, les Etats-Unis déclaraient également craindre une erreur de missile. L'Iran parle d'un "problème technique" et refuse de délivrer les boîtes noires pour en apprendre davantage sur les raisons de ce crash, où 176 personnes ont perdu la vie.