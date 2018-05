Crash du vol MH370 : les recherches sont officiellement abandonnées

On ne connaîtra jamais le sort des 139 passagers du Boeing de la Malaysia Airlines, qui a disparu quelques instants après son décollage de Kuala Lumpur, le 8 mars 2014, pour la Chine. Guislain Wattrelos a perdu sa femme et deux de ses enfants. Pour lui, les autorités savent ce qui s'est passé, mais ne veulent pas le dire. Découvrez en images le reportage sur ce mystère.



