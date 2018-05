Crash du Vol MH370 : quelles sont les hypothèses privilégiées par les experts ?

Le 8 mars 2014, un Boeing 777 de la compagnie Malaysia Airlines, apparemment en parfait état, disparaissait en pleine mer avec 239 personnes à son bord. Les recherches les plus importantes et les plus coûteuses de l'histoire de l'aviation n'ont rien donné. Elles ont été officiellement abandonnées ce mardi 29 mai. Alors quelles sont les hypothèses privilégiées par les experts ?



