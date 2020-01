Crash en Iran : les précédents cas d’avions civils abattus par des missiles

Encore un cas d'avion s'étant malencontreusement écarté de sa route, et encore un Boeing, cette fois de type 747. Un appareil sud-coréen de la Korean Air Lines (KAL) abattu par la chasse soviétique au-dessus de l'île de Sakhaline. Les 269 passagers et membres d'équipage sont tués. Moscou ne reconnaîtra sa responsabilité que cinq jours plus tard, sous la pression internationale et après une condamnation du Conseil de sécurité des Nations unies.