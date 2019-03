Crash en Ethiopie : y a-t-il un problème avec le Boeing 737 MAX ?

Car on en sait déjà davantage sur ce qui a provoqué le crash d'octobre dernier, en mer de Java, de l'appareil de la compagnie Lion Air. Il ressort en effet des investigations que la descente imprévue de l'avion pourrait avoir été causée par ce fameux nouveau programme.





Le 737 MAX 8 est l'évolution dernier cri du Boeing 737, équipé d'un logiciel nouvelle génération dont il existe quatre séries, numérotées 7,8,9 et 10. La série numéro 8, impliquée dans les deux accidents, est celle qui est commercialisée depuis le plus longtemps. Ce système, géré par ordinateur, est censé récupérer différentes données d'altitude, d'angle de vol, et prendre le contrôle de manière automatique en cas de décrochage de l'appareil. Or, en ce qui concerne le crash de l'avion Lion air, il apparaît que les données rentrées dans l'ordinateur central... étaient erronées. Le capteur de l'angle d'attaque, qu'on appelle A0A - n'a pas communiqué les bonnes informations. La suite, on la connaît : le système a provoqué la chute en piqué de l'appareil, sans que les pilotes puissent rectifier le tir.