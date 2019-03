Crash d'Ethiopian Airlines : ces pays et compagnies aériennes qui clouent au sol les Boeing 737 MAX

L'Agence européenne de sécurité aérienne (AESA, 32 Etats membres) a fermé mardi soir l'espace aérien européen aux Boeing 737 MAX-8 et MAX-9, qu'ils soient à destination, au départ, ou à l'intérieur de l'Union européenne. Auparavant, l'Allemagne et la Serbie avaient déjà banni les 737 MAX-8 et MAX-9 et la Pologne les 737 MAX-8 de leur espace aérien national. La France, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Autriche, l'Irlande et les Pays-Bas avaient, eux, exclu tous les 737 MAX.





Dans le reste du monde, l'Egypte, la Turquie, le Vietnam, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, Singapour, les Emirats arabes unis et le Koweït ont tous interdit tous les Boeing 737 MAX dans leur espace aérien. La Malaisie et la Guinée équatoriale ont pris pareille décision pour les B-737 MAX-8. La Namibie a, elle, fermé ses aéroports à toute la série des 737 MAX mais ne leur interdit pas de traverser son espace aérien.





Mercredi, le Canada a lui aussi annoncé qu'il bannissait "immédiatement" de son espace aérien les Boeing 737 MAX-8 et MAX-9. Un choix justifié, selon le ministre canadien des Transports, par "de nouvelles données" sur les circonstances de l'accident sur le vol d'Ethiopian Airlines. En fin de journée, Donald Trump a lui aussi finalement choisi la précaution, en interdisant tous les vols de Boeing 737 MAX-8 et MAX-9 aux Etats-Unis.