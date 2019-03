Crash d'Ethiopian Airlines : ces pays et compagnies aériennes qui clouent au sol les Boeing 737 MAX

Une avalanche d'interdictions et de suspensions. Si les Etats-Unis continuent - pour l'instant - de les faire voler, plusieurs pays européens, dont la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne, ont fermé les uns après les autres mardi leur espace aérien aux Boeing 737 MAX, emboîtant le pas à d'autres Etats d'Asie, d'Océanie et du Golfe, mais aussi à de nombreuses compagnies.





Des décisions qui font suite au crash, dimanche, d'un 737 MAX 8 de la compagnie Ethiopian Airlines, qui a fait 157 morts, lui-même consécutif à l'accident survenu sur un vol Lion Air en Indonésie en octobre dernier.