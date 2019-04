Crash Ethiopian Airline : Boeing sommé de revoir sa copie sur son système anti-décrochage

"La FAA ne va pas approuver le logiciel pour déploiement tant que l'agence n'est pas satisfaite" de la mise à jour qui lui est soumise, a ajouté l'agence fédérale, dont les liens étroits avec Boeing soulèvent des interrogations depuis l'accident d'Ethiopian. Boeing, qui rejette l'idée que les changements demandés suggèrent que la conception de départ du MCAS était inadaptée, a présenté le 27 mars des changements destinés à rendre le système "plus solide".





L'intervention du MCAS devait être plus transparente pour l'équipage et les pilotes pouvaient, selon Boeing, plus facilement le contourner en cas de problème.Le but était d'empêcher ce système de s'activer à cause de fausses données, avait précisé Boeing, qui avait aussi prévu de mieux former les pilotes aux subtilités du MCAS et du 737 MAX.