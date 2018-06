Création d'un budget de la zone euro, migrants, listes transnationales : ce que veulent Macron et Merkel pour l'UE

Alors que les Européens ont affiché leur division sur les sujets migratoires ces derniers jours, Emmanuel Macron et Angela Merkel n'ont pas annoncé un changement de politique en la matière. "Nous soutenons les plans de la Commission et de la présidence autrichienne (ndlr : l'Autriche préside actuellement l'UE) pour renforcer Frontex. (...) Nous voulons agir contre l’immigration secondaire. Il faut harmoniser les normes d’octroi du droit d’asile", a affirmé la chancelière allemande. Emmanuel Macron a évoqué la nécessité d'"augmenter les moyens de Frontex jusqu'à 10 000 hommes pour en faire une police des frontières européennes".





Le président français a également indiqué que le travail européen se ferait sur "trois axes : travailler avec les pays d'origine et de transit, démanteler les filières de passeurs, et mieux prévenir les flux", de manière à être "plus efficace et plus humanitaire". Les deux dirigeants ont plaidé pour une "réponse européenne" et disent vouloir un accord avec leurs partenaires sur le retour des migrants dans le pays par lequel ils sont entrés dans l'UE.