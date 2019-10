Créationniste, anti-avortement : le DUP, un caillou nord-irlandais dans la chaussure de Boris Johnson

ROYAUME-UNI - Insuffisants mais indispensables au vote de l'accord obtenu par Boris Johnson avec l'Union européenne, jeudi 17 octobre, les unionistes du DUP, pourtant peu nombreux, ont annoncé qu'ils ne voteraient pas avec le Premier ministre conservateur, fragilisant un peu plus les chances d'un Brexit au 31 octobre.

Quand l'ancienne Première ministre britannique Theresa May avait signé un accord s'assurant du soutien du Parti unioniste démocrate nord-irlandais (DUP), la gauche britannique n'était pas loin de parler d'accord avec le diable. Contre l'appui des dix députés de la formation de l'Ulster, l'ex-cheffe du gouvernement britannique avait promis de verser à la province un milliard de livres supplémentaires au cours des dernières années pour y "stimuler l'économie et l'investissement".

Depuis cet accord de 2017, de l'eau a coulé sous les ponts. A force d'échecs devant ses propositions d'accord de sortie (rejetés notamment par d'intransigeants Brexiters conservateurs... et le DUP), Theresa May a fini par démissionner, en juillet 2019, laissant sa place à l'un de ceux qui s'était employé à torpiller ses efforts, Boris Johnson. Le destin ayant un humour qui siérait fort bien aux Britanniques, l'ex-maire de Londres, grand chantre du Brexit, s'est trouvé lui-même abandonné par certains conservateurs, lassés par ses excès et son intransigeance... mais aussi par le DUP.

Cet accord permet aux conservateurs d'envisager désormais sereinement le vote de confiance sur le programme de gouvernement prévu jeudi au Parlement. Avec 317 sièges de députés, un score très en-deçà de ses espérances aux législatives anticipées du 8 juin, la dirigeante conservatrice était dans l'obligation de faire alliance avec le DUP, dont les dix élus lui permettent d'atteindre les 326 sièges requis pour retrouver une majorité absolue à la chambre des Communes.

Classé parmi les partis les plus conservateurs du Royaume-Uni, le DUP ou certains de ses membres ont défendu des positions très controversées, dont le quotidien britannique The Independant a fait la liste : on y trouve des déclarations rétrogrades sur l'avortement, le réchauffement climatique, les droit des minorités sexuelles, le créationnisme... Et, cerise le gâteau, des divergences sur le Brexit, que Theresa May a commencé à négocier.