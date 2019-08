Une banque danoise paye-t-elle ses clients pour venir emprunter auprès d'elle ?

Si vous étiez déjà en train de regarder le prix des billets d'avion pour le Danemark et prendre rendez-vous avec un conseiller de la Jyske Bank, avant de vous précipiter À La Loupe vous signale que cette offre est loin d'être réservée à tout le monde.





En effet, comme le précise Mikkel Høegh pour LCI, les emprunteurs doivent détenir 7,5 millions de couronnes danoises au sein d'un compte de la banque, soit l'équivalent de 1 million d'euros. Dans cette condition, "vous obtiendrez un taux d’intérêt négatif, peu importe le montant du prêt", nous assure Mikkel Høegh.





Toutefois, pour les plus chanceux d'entre vous, qui détiendraient cette importante somme, n’espérez pas non plus que la Jyske Bank vous fasse un chèque pour devenir client auprès d'eux. L'emprunteur ne sera pas payé pour s'endetter. En réalité, à chaque fois qu'il s'acquittera d'une nouvelle mensualité, le montant restant à rembourser sera déduit d'une somme supérieure à la mensualité versée. Par exemple, vous rembourser 1.000 euros, la Jyske Bank déduira en réalité 1.005 euros du montant total restant à leur rembourser.





Il ne faut pas non plus oublier que des frais de dossier et d'assurance s'appliqueront à ce prêt à taux négatif. Des frais qui feront que le taux final d'emprunt sera supérieur à 0%, et donc positif.